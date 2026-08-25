Над Рязанской областью заметили пролет спутников Илона Маска

Кадры пролета спутников Starlink сделали в Скопине около 22:09 24 августа. «На фото спутники проходят через созвездие Большой медведицы», — отметил автор. Также спутники заметили и в других районах Рязанской области.