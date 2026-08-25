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Над Рязанской областью заметили пролет спутников Илона Маска
Кадры пролета спутников Starlink сделали в Скопине около 22:09 24 августа. «На фото спутники проходят через созвездие Большой медведицы», — отметил автор. Также спутники заметили и в других районах Рязанской области.

Над Рязанской областью заметили пролет спутников Илона Маска. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.

Кадры пролета спутников Starlink сделали в Скопине около 22:09 24 августа.

«На фото спутники проходят через созвездие Большой медведицы», — отметил автор.

Также спутники заметили и в других районах Рязанской области.