Над Рязанской областью заметили пролет спутников Илона Маска
Кадры пролета спутников Starlink сделали в Скопине около 22:09 24 августа. «На фото спутники проходят через созвездие Большой медведицы», — отметил автор. Также спутники заметили и в других районах Рязанской области.
Над Рязанской областью заметили пролет спутников Илона Маска. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.
Кадры пролета спутников Starlink сделали в Скопине около 22:09 24 августа.
«На фото спутники проходят через созвездие Большой медведицы», — отметил автор.
Также спутники заметили и в других районах Рязанской области.