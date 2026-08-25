ЦБ установил новые курсы валют на 26 августа

ЦБ РФ установил официальные курсы валют на среду, 26 августа. Курс доллара составит 84,46 рубля, что на 1,18 рубля больше предыдущего значения. Евро подорожал на 1,08 рубля — до 98,52 рубля. Курс юаня вырос на 18 копеек и составил 12,57 рубля.

ЦБ РФ установил официальные курсы валют на среду, 26 августа.

Курс доллара составит 84,46 рубля, что на 1,18 рубля больше предыдущего значения. Евро подорожал на 1,08 рубля — до 98,52 рубля. Курс юаня вырос на 18 копеек и составил 12,57 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.