Более 70 рязанских студенток получили пособие по беременности и родам

С сентября 2025 года пособие по беременности и родам для студенток рассчитывают уже не от стипендии, а исходя из 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С начала года поддержку получили более 70 девушек. Размер выплаты в Рязанской области за 140 дней отпуска по беременности и родам составляет 85 740 рублей 67 копеек. Пособие выплачивается за весь период нетрудоспособности в связи с декретом.

С начала 2026 года в Рязанской области более 70 студенток получили пособие по беременности и родам. Об этом 25 августа сообщили в региональном отделении СФР.

Там напомнили, что с сентября 2025 года пособие по беременности и родам для студенток рассчитывают уже не от стипендии, а исходя из 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С начала года поддержку получили более 70 девушек.

Размер выплаты в Рязанской области за 140 дней отпуска по беременности и родам составляет 85 740 рублей 67 копеек. Пособие выплачивается за весь период нетрудоспособности в связи с декретом.

Выплату могут получить беременные студентки, которые обучаются в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах, научных организациях, а также учреждениях дополнительного профессионального образования. Не имеет значения, на какой основе обучается будущая мать — коммерческой или бюджетной, — важно, чтобы форма получения образования была очной.

Для назначения выплаты нужно предоставить справку о беременности из медицинской организации, а также документ из учебного заведения. Решение выносится в течение 10 рабочих дней (в некоторых случаях продлевается до 20).