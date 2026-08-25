Армия РФ уничтожила два сухогруза, доставившие на Украину военные грузы
Цели разгромлены в порту Одесса. Также поражены четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. В порту Черноморск поражены резервуары с топливом, предназначенные для обеспечения врага.
Армия РФ уничтожила два сухогруза, доставившие на Украину военные грузы. Об этом сообщает Минобороны.
Цели разгромлены в порту Одесса. Также поражены четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения.
В порту Черноморск поражены резервуары с топливом, предназначенные для обеспечения врага.