«112»: при взрыве на Амурском ГХК два человека погибли, еще 133 пострадали

По данным канала, пожар произошел на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало. Создана комиссия для расследования причин происшествия. «112» уточняет, что предварительной причиной пожара стал взрыв бочки с метанолом.

При взрыве на Амурском газохимическом комплексе два человека погибли, еще 133 пострадали. Об этом 25 августа сообщил «112».

По данным канала, пожар произошел на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало. Создана комиссия для расследования причин происшествия.

«112» пишет, что предварительной причиной пожара стал взрыв бочки с метанолом.

Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте работают спасатели и врачи.

Как выяснил канал, местные жители почти две недели жаловались на запах газа перед происшествием на предприятии в Амурской области. Люди звонили по номерам экстренных служб. Позже специалисты взяли пробы воздуха.

По словам амурчанки, сначала все было похоже на землетрясение, затем раздался сильный хлопок, над предприятием появились огонь и дым.

Фото и видео: Telegram-канал «112».