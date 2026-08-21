Три человека погибли в ДТП с фурой в Рязанской области

Авария произошла 21 августа, примерно 13:10, на 293-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском округе. Столкнулись грузовик «Мерседес Акрос» и «ВАЗ-2115». Водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте ДТП. В числе погибших несовершеннолетних нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Три человека погибли в ДТП с фурой в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 21 августа, примерно 13:10, на 293-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском округе. Столкнулись грузовик «Мерседес Акрос» и «ВАЗ-2115».

Водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте ДТП. В числе погибших несовершеннолетних нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.