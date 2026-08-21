Силы ПВО отразили атаку на Рязанскую область в ночь на 21 августа

В ночь на 21 августа над Рязанской областью сбили беспилотники. Их количество не уточняется. Всего за ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских БПЛА. Напомним, в регионе действует угроза БПЛА.