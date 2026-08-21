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Рязанцы отметили День флага Российской Федерации в Лесопарке
Рязанцы отметили День Государственного флага Российской Федерации в Лесопарке. На мероприятии в пятницу, 21 августа, присутствовала корреспондент РЗН.инфо. День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников страны. Он был учрежден в 1994 году указом президента и традиционно отмечается 22 августа. Праздник начался с гимна России. Рязанцы пришли с маленькими и большими флагами России, а также символами Рязанской области. В рамках программы состоялась «Зарядка с чемпионом» под руководством олимпийского призера по лыжным гонкам Александра Легкова. Спортсмен заметил, что разминка перед Олимпиадой и в детском саду мало чем отличаются и одинаково полезны. В течение 15 минут десятки детей и взрослых разминали мышцы и повторяли специальные лыжные упражнения.

Рязанцы отметили День Государственного флага Российской Федерации в Лесопарке. На мероприятии в пятницу, 21 августа, присутствовала корреспондент РЗН.инфо.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников страны. Он был учрежден в 1994 году указом президента и традиционно отмечается 22 августа. Праздник начался с гимна России.

Рязанцы пришли с маленькими и большими флагами России, а также символами Рязанской области. В рамках программы состоялась «Зарядка с чемпионом» под руководством олимпийского призера по лыжным гонкам Александра Легкова. Спортсмен заметил, что разминка перед Олимпиадой и в детском саду мало чем отличаются и одинаково полезны. В течение 15 минут десятки детей и взрослых разминали мышцы и повторяли специальные лыжные упражнения.

С поздравлением к собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков. Он отметил, что праздник, которому всего чуть больше 30 лет, играет все большую роль в жизни страны. Чиновник подчеркнул, что флаг является не только символом государственности, но и знаком славы, Победы, могущества и суверенитета страны.

«Под этим флагом погибали наши предки ради того, чтобы мы здесь жили, стояли и дышали. От себя, от лица главы региона Павла Малкова поздравляю. Желаю нам мирного неба над головой, благополучия и счастья», — сказал Денис Боков.

В торжественной обстановке на сцене зампред правительства вручил детям участников специальной военной операции памятный знак «Мой папа — герой».

Завершилось мероприятие исполнением песен о России. После этого участники развернули огромное полотнище триколора, а затем состоялся праздничный забег по Лесопарку с государственными флагами в руках.