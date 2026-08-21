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Победитель ОИ Легков посетил Рязань и высказался об отстранении россиян в спорте
Золотой призер Олимпийских игр 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков приехал в Рязань. 21 августа он встретился со спортивной молодежью города и побеседовал с детьми и их родителями о том, как не терять мотивацию и продолжать заниматься спортом. На встрече была корреспондент РЗН.инфо. Встреча-лекция с именитым российским лыжником проходила в Лесопарке, в Центре уличного спорта «Под мостом».

Золотой призер Олимпийских игр 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков приехал в Рязань. 21 августа он встретился со спортивной молодежью города и побеседовал с детьми и их родителями о том, как не терять мотивацию и продолжать заниматься спортом. На встрече была корреспондент РЗН.инфо.

Встреча-лекция с именитым российским лыжником проходила в Лесопарке, в Центре уличного спорта «Под мостом». Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в марафоне на дистанции 50 километров и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков отметил универсальность решения открыть подобный центр.

«Мы сейчас стоим под мостом… Казалось бы, мост. Но если есть желание, всегда можно сделать что-то хорошее для спорта. Внутри здесь очень много спортивных объектов — люди именно этого и хотят… Это просто шикарное место для занятий спортом», — сказал спортсмен.

На встрече вопросы чемпиону задавали дети и подростки, которые занимаются спортом, их родители и тренеры. Александр Легков рассказал о своем спортивном пути, почему выбрал именно лыжный спорт. Были вопросы и о его эмоциях, когда он победил на дистанции 50 километров свободным стилем в олимпийских лыжных гонках, и о том, как потом приходилось доказывать победу уже не физически, а в судах.

«Важно общаться с детьми, это наше будущее. Те спортсмены, которые добились результатов в карьере, — не важно, серебро это, бронза или золото, — они обязаны общаться с молодежью и давать возможность верить в то, что все получится. Просто нужно тренироваться, и верить в то, что ты делаешь», — сказал спортсмен.

Свою золотую медаль Легков привез в Рязань. Дети и все желающие смогли подержать олимпийское золото у себя в руках. По их словам, оно оказалось «неожиданно тяжелым».

Легков рассказывал юным спортсменам, как не терять веру в свое дело, находить силы двигаться дальше, несмотря на проигрыши, — ведь они всегда бывают в спорте.

Спортсмен подчеркнул, что главное — это не останавливаться и верить в то, что российские спортсмены скоро вернутся на мировую арену. Он отметил, что есть атлеты, которые сейчас находятся прямо на пике своих возможностей и хотели бы выступить на Олимпийских играх, но, к сожалению, не во всех видах спорта это получается. Им надо продолжать то, что они делают, и постараться оттянуть тот момент, когда они смогут поехать на международные соревнования, считает олимпийский призер. А даже если этого не случится, они уже имеют колоссальный опыт, и его нужно передать следующим поколениям.

«У детей точно все будет хорошо, и их время еще придет. Нам нужны победы, ведь Россия без побед невозможна», — заключил чемпион.