Россиянам рассказали о судьбе ключевой ставки осенью

По мнению финансиста Кирилла Селезнева, ЦБ с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Эксперт подчеркнул, что в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на три года, а более высокий дефицит требует более жесткой политики по ставке.