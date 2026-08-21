Россиянам рассказали о судьбе ключевой ставки осенью
По мнению финансиста Кирилла Селезнева, ЦБ с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Эксперт подчеркнул, что в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на три года, а более высокий дефицит требует более жесткой политики по ставке.
Россиянам рассказали о судьбе ключевой ставки осенью. Об этом пишет «Лента. ру».
По мнению финансиста Кирилла Селезнева, ЦБ с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки.
Эксперт подчеркнул, что в октябре в Госдуму вносят бюджетные проектировки на три года, а более высокий дефицит требует более жесткой политики по ставке.