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На 5 улицах Рязани отключили холодную воду
В пятницу, 21 августа, с 09:45 до 17:00 ресурса по адресам: улица Гоголя, дома №№ 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 26, 28 (ОГБПОУ РТК), 32, 33а; улица Толстого, дома №№ 3, 5 (МБОУ Школа № 37), 6/20, 8, 10 (ГКУ РО Центр социальных выплат Рязанской области), 12, 14/19; улица Чернышевского, дома №№ 16-22 (четная сторона); улица 1-я Прудная, дома №№ 21, 22, 24, 24а; улица Связи, дома №№ 17Б (ЦТП), 19, 21 (Морифорсистема), 23 (Леонардо), 25 ст 2 (ООО Кров), 25 (Альфа-М), 29 (Техпром).

На 5 улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

В пятницу, 21 августа, с 09:45 до 17:00 ресурса по адресам:

  • улица Гоголя, дома №№ 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 26, 28 (ОГБПОУ РТК), 32, 33а;
  • улица Толстого, дома №№ 3, 5 (МБОУ Школа № 37), 6/20, 8,10 (ГКУ РО Центр социальных выплат Рязанской области), 12, 14/19;
  • улица Чернышевского, дома №№ 16-22 (четная сторона);
  • улица 1-я Прудная, дома №№ 21, 22, 24, 24а;
  • улица Связи, дома №№ 17Б (ЦТП), 19, 21 (Морифорсистема), 23 (Леонардо), 25 ст 2 (ООО Кров), 25 (Альфа-М), 29 (Техпром).