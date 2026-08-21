Больше половины рязанцев одобрили крупные штрафы для самокатчиков

Согласно опросу, 65% рязанцев поддерживают крупные штрафы за нарушения правил езды на самокатах. Чаще всего за штрафы выступают горожане старше 45 лет (70%) и те, кто не пользуется СИМ (77%). Среди самокатчиков сторонников штрафов — 60%, противников — 33%.