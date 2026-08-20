Жители рассказали, что в центре Рязани два месяца не могут убрать песок с тротуара

Пользователь написал в жалобе, что после ремонта прорыва в районе дома № 89 на улице Вокзальной, на тротуаре остался толстый слой песка и грязи. «Скоро начнутся дожди, по тротуару будет невозможно пройти, опять пешеходы будут вынуждены передвигаться по проезжей части, а если учесть что данная дорога связывает два вокзала, идут многие со своим багажом», — написал рязанец. В горадминистрации отреагировали на обращение и пообещали, что городские службы проведут уборку указанного тротуара в сентябре.