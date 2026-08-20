За сутки в Рязанской области поймали четырех пьяных водителей

Всего за сутки на дорогах Рязанской области выявлено 249 нарушений ПДД РФ, в том числе 4 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Двое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще один водитель сел за руль пьяным повторно. Также в ходе рейдов выявлено 6 нарушений, которые допустили водители грузовых транспортных средств. Выявлены 10 нарушений связанных с управлением мототранспорта автолюбителей, а также выявлены 49 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.

За сутки в Рязанской области поймали четырех пьяных водителей. Об этом сообщает региональная полиция.

Всего за сутки на дорогах Рязанской области выявлено 249 нарушений ПДД РФ, в том числе 4 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Двое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще один водитель сел за руль пьяным повторно.

Также в ходе рейдов выявлено 6 нарушений, которые допустили водители грузовых транспортных средств. Выявлены 10 нарушений связанных с управлением мототранспорта автолюбителей, а также выявлены 49 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.