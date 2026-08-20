WB Банк отменил комиссии для владельцев ПВЗ

WB Банк до конца 2026 года отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для всех владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе RWB. Льготные условия действуют с 20 августа и распространяются как на действующих клиентов банка, так и на предпринимателей, которые только открывают счет. Владельцам ПВЗ не придется платить за ежемесячное обслуживание расчетного счета, а также за рублевые переводы внутри WB Банка и в другие кредитные организации.

WB Банк до конца 2026 года отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для всех владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

Льготные условия действуют с 20 августа и распространяются как на действующих клиентов банка, так и на предпринимателей, которые только открывают счет.

Владельцам ПВЗ не придется платить за ежемесячное обслуживание расчетного счета, а также за рублевые переводы внутри WB Банка и в другие кредитные организации.

В банке отметили, что мера входит в программу поддержки предпринимателей экосистемы Wildberries. Ранее льготные условия обслуживания также предоставили продавцам маркетплейса.

Кроме того, WB Банк и МКК WB Финанс ранее ввели трехмесячные кредитные каникулы для представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары и работа пострадали из-за атак на логистические центры Wildberries.