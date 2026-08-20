В Удмуртии сын депутата устроил аварию, погиб водитель другого автомобиля

В Удмуртии в ДТП погиб 51-летний автоинструктор Андрей Тельпук. Об этом сообщили в соцсетях. 18-летний Тимур, сын местного депутата, за рулем автомобиля марки «Ауди» врезался в «Ладу», которой управлял Тельпук. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Известно, что инструктор несколько лет назад обучал Тимура навыкам вождения. Отмечается, что это не первое ДТП с участием юного водителя. Ранее Тимур уже попадал в аварию, в которой пострадали другие люди.