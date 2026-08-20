В Татарстане молодой человек зарезал бывшую девушку и покончил с собой

Отмечается, что 24-летний молодой человек напал с ножом на 18-летнюю девушку. По предварительной информации источника телеканала, причиной конфликта стал разрыв отношений. Девушка скончалась на месте от полученных ран. Нападавший покончил с собой.

В цветочном магазине в Татарстане молодой человек зарезал 18-летнюю бывшую девушку. Об этом 18 августа сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что 24-летний молодой человек напал с ножом на 18-летнюю девушку. По предварительной информации источника телеканала, причиной конфликта стал разрыв отношений.

Девушка скончалась на месте от полученных ран. Нападавший покончил с собой.

По данным телеканала, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».