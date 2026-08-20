В Рязанской области за год произошло 55 ДТП с участием СИМ

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейды, во время которых проверяли водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов. Особое внимание полицейские уделили курьерам служб доставки. С начала 2026 года в Рязанской области зарегистрировали 18 ДТП с участием СИМ. В них один человек погиб, еще 18 получили травмы. С участием электровелосипедов произошло 37 аварий, в которых один человек погиб и 36 пострадали.

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейды, во время которых проверяли водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов. Особое внимание полицейские уделили курьерам служб доставки, сообщили в региональном ведомстве.

С начала 2026 года в Рязанской области зарегистрировали 18 ДТП с участием СИМ. В них один человек погиб, еще 18 получили травмы. С участием электровелосипедов произошло 37 аварий, в которых один человек погиб и 36 пострадали.

Полицейские напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам на тротуарах и в пешеходных зонах, а при пересечении проезжей части спешиваться с СИМ.

Также запрещается перевозить пассажиров, если конструкция устройства этого не предусматривает, и управлять СИМ одной рукой, например удерживая другой термокороб.