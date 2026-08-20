В Рязанской области скончался старший инспектор по маломерным судам
Умер старший госинспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка в Касимове Центра ГИМС МЧС по региону Антон Антонов. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе регионального управления. О смерти сотрудника стало известно 20 августа. Причина не называется. Антон Антонов родился 5 ноября 1981 года в Саратове. Нёс службу с 23 сентября 2005 года и состоял в должности старшего государственного инспектора по маломерным судам (руководителя инспекторского участка в Касимове) Центра ГИМС МЧС по региону. Он был награждён: нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2014 году; грамотой ЦРЦ МЧС России в 2018 году.
Умер старший госинспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка в Касимове Центра ГИМС МЧС по региону Антон Антонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
О смерти сотрудника стало известно 20 августа. Причина не называется.
Антон Антонов родился 5 ноября 1981 года в Саратове. Нёс службу с 23 сентября 2005 года и состоял в должности старшего государственного инспектора по маломерным судам (руководителя инспекторского участка в Касимове) Центра ГИМС МЧС по региону.
Он был награждён:
- нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2014 году;
- грамотой ЦРЦ МЧС России в 2018 году;
- почётной грамотой МЧС России в 2018 году;
- медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» в 2019 году;
- дважды был занесён на доску почёта ГУ МЧС России по Рязанской области в 2018 и 2020 годах.