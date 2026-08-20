В Рязанской области скончался старший инспектор по маломерным судам

Умер старший госинспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка в Касимове Центра ГИМС МЧС по региону Антон Антонов. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе регионального управления. О смерти сотрудника стало известно 20 августа. Причина не называется. Антон Антонов родился 5 ноября 1981 года в Саратове. Нёс службу с 23 сентября 2005 года и состоял в должности старшего государственного инспектора по маломерным судам (руководителя инспекторского участка в Касимове) Центра ГИМС МЧС по региону. Он был награждён: нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2014 году; грамотой ЦРЦ МЧС России в 2018 году.

Умер старший госинспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка в Касимове Центра ГИМС МЧС по региону Антон Антонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

О смерти сотрудника стало известно 20 августа. Причина не называется.

Антон Антонов родился 5 ноября 1981 года в Саратове. Нёс службу с 23 сентября 2005 года и состоял в должности старшего государственного инспектора по маломерным судам (руководителя инспекторского участка в Касимове) Центра ГИМС МЧС по региону.

Он был награждён: