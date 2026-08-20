В Рязанской области объявили поиски очевидцев смертельного ДТП

ДТП произошло в 21:46 28 ноября 2025 года на 478-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рыбновском районе. 46-летний житель Александро-Невского района, управляя КамАЗом с полуприцепом, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого был 49-летний житель Белгородской области. Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Пассажиры в возрасте 46 и 63 лет получили травмы различной степени тяжести. Всех, кто стал очевидцем аварии, попросили обращаться в отдел МВД России по Рязанскому району по адресу: Рязань, улица 2-я Прудная, дом № 10, или по телефонам: 8 (4912) 28-89-02, 29-94-82.