На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария произошла в пятницу, 28 ноября, на 477-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. По предварительной информации, столкнулись «КАМАЗ» и «ВАЗ-2114». Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажиры — 45-летняя женщина и 62-летниймужчина с полученными травмами доставлены в больницу.