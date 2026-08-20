В Рязани восстановили подачу света после аварии

В 18:35 специалисты восстановили электроподачу в полном объёме по следующим улицам: Новоселов, Советской Армии, Верхняя, Тимуровцев, Кальная, Касимовский пер., Касимовское ш., Окская, Панферовский пер., Быстрецкая, Кальная. Причина отключения: повреждение кабельной линии 10кВ.

В Рязани восстановили подачу света после аварии. Об этом сообщают электросети.

В 18:35 специалисты восстановили электроподачу в полном объёме по следующим улицам: Новоселов, Советской Армии, Верхняя, Тимуровцев, Кальная, Касимовский пер., Касимовское ш., Окская, Панферовский пер., Быстрецкая, Кальная.

Причина отключения: повреждение кабельной линии 10кВ.

Рязанцы провели без света чуть больше часа.