В Рязани произошло аварийное отключение света
В Рязани произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения. Свет пропал в 17:16, сообщили в РГРЭС. Без электроснабжения временно остались жители улиц Новоселов, Советской Армии, Верхней, Тимуровцев, Кальной, Окской и Быстрецкой, а также Касимовского переулка, Касимовского шоссе и Панферовского переулка. Сейчас бригада локализует поврежденный участок сети.
В Рязани произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения. Свет пропал в 17:16, сообщили в РГРЭС.
Без электроснабжения временно остались жители улиц Новоселов, Советской Армии, Верхней, Тимуровцев, Кальной, Окской и Быстрецкой, а также Касимовского переулка, Касимовского шоссе и Панферовского переулка.
Сейчас бригада локализует поврежденный участок сети.
По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.