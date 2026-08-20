В Рязани произошло аварийное отключение света

В Рязани произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения. Свет пропал в 17:16, сообщили в РГРЭС. Без электроснабжения временно остались жители улиц Новоселов, Советской Армии, Верхней, Тимуровцев, Кальной, Окской и Быстрецкой, а также Касимовского переулка, Касимовского шоссе и Панферовского переулка. Сейчас бригада локализует поврежденный участок сети.