В Рязани пройдет международный фестиваль уличного спорта BRICS SKATE CUP

С 27 по 30 августа в Рязани пройдет второй Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS SKATE CUP 2026. В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из более чем 25 стран. Участники будут соревноваться в скейтборде, роликах и самокате. Фестиваль станет частью празднования Дня города Рязани, который отметят 29 августа. Одной из главных площадок BRICS SKATE CUP станет спортивная зона Лыбедского бульвара с парком экстремальных видов спорта.

С 27 по 30 августа в Рязани пройдет второй Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS SKATE CUP 2026. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из более чем 25 стран. Участники будут соревноваться в скейтборде, роликах и самокате.

Фестиваль станет частью празднования Дня города Рязани, который отметят 29 августа. Одной из главных площадок BRICS SKATE CUP станет спортивная зона Лыбедского бульвара с парком экстремальных видов спорта.

Для гостей подготовили не только спортивные соревнования. В программе также деловая дискуссия, выставки, презентации книг и выступления известных спортсменов.

28 августа в Лесопарке состоится открытая роллер-прогулка. К ней смогут присоединиться все желающие на роликах, скейтах, лонгбордах и самокатах без электрической тяги.

Все мероприятия фестиваля будут бесплатными. Подробная программа опубликована на сайте.