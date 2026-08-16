Названы основные площадки для празднования Дня города в Рязани

«Гости смогут посетить как традиционные мероприятия, так и поучаствовать в новых форматах», — написали в мэрии. Соборный парк примет исторический проект «Звук эпох», а Лыбедский бульвар станет центром гастро-арт-фестиваля «Диапазон вкуса». Кроме того, 29 и 30 августа там же будет работать маркет рязанских локальных брендов. Городские парки подготовили собственную программу. Верхний городской сад приглашает на семейный фестиваль «Голоса улиц», а Нижний городской сад встретит юных жителей праздником «Азбука Рязани». Сторонников активного образа жизни ждут в Лесопарке на спортивном событии «Пульс города».

Названы основные площадки для празднования Дня города в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Праздничные мероприятия начнутся 28 августа с молебна.

Основными площадками для праздника станут Лыбедский бульвар, улица Почтовая, Лесопарк, Верхний и Нижний городские сады.

«Гости смогут посетить как традиционные мероприятия, так и поучаствовать в новых форматах», — написали в мэрии.

Соборный парк примет исторический проект «Звук эпох», а Лыбедский бульвар станет центром гастро-арт-фестиваля «Диапазон вкуса». Кроме того, 29 и 30 августа там же будет работать маркет рязанских локальных брендов.

Городские парки подготовили собственную программу. Верхний городской сад приглашает на семейный фестиваль «Голоса улиц», а Нижний городской сад встретит юных жителей праздником «Азбука Рязани». Сторонников активного образа жизни ждут в Лесопарке на спортивном событии «Пульс города».

Ценителей живой музыки ждет акустический концерт на закате на Кремлевском валу. А на площадке Рязанской ВДНХ соберутся авторы и поклонники современных медиа на фестивале блогинга.

Подробная программа мероприятий будет опубликована позднее, отметили в мэрии.