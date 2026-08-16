Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
24°
Пнд, 17
25°
Втр, 18
25°
ЦБ USD 84.54 0.73 15/08
ЦБ EUR 97.51 0.76 15/08
Нал. USD 84.70 / 85.85 16/08 07:00
Нал. EUR 98.50 / 101.00 16/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 242
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 174
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 441
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Названы основные площадки для празднования Дня города в Рязани
«Гости смогут посетить как традиционные мероприятия, так и поучаствовать в новых форматах», — написали в мэрии. Соборный парк примет исторический проект «Звук эпох», а Лыбедский бульвар станет центром гастро-арт-фестиваля «Диапазон вкуса». Кроме того, 29 и 30 августа там же будет работать маркет рязанских локальных брендов. Городские парки подготовили собственную программу. Верхний городской сад приглашает на семейный фестиваль «Голоса улиц», а Нижний городской сад встретит юных жителей праздником «Азбука Рязани». Сторонников активного образа жизни ждут в Лесопарке на спортивном событии «Пульс города».

Названы основные площадки для празднования Дня города в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Праздничные мероприятия начнутся 28 августа с молебна.

Основными площадками для праздника станут Лыбедский бульвар, улица Почтовая, Лесопарк, Верхний и Нижний городские сады.

«Гости смогут посетить как традиционные мероприятия, так и поучаствовать в новых форматах», — написали в мэрии.

Соборный парк примет исторический проект «Звук эпох», а Лыбедский бульвар станет центром гастро-арт-фестиваля «Диапазон вкуса». Кроме того, 29 и 30 августа там же будет работать маркет рязанских локальных брендов.

Городские парки подготовили собственную программу. Верхний городской сад приглашает на семейный фестиваль «Голоса улиц», а Нижний городской сад встретит юных жителей праздником «Азбука Рязани». Сторонников активного образа жизни ждут в Лесопарке на спортивном событии «Пульс города».

Ценителей живой музыки ждет акустический концерт на закате на Кремлевском валу. А на площадке Рязанской ВДНХ соберутся авторы и поклонники современных медиа на фестивале блогинга.

Подробная программа мероприятий будет опубликована позднее, отметили в мэрии.