Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
22°
Птн, 21
24°
Сбт, 22
25°
ЦБ USD 83.36 -1.77 21/08
ЦБ EUR 96.73 -1.82 21/08
Нал. USD 84.50 / 84.70 20/08 18:15
Нал. EUR 98.20 / 99.99 20/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 446
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
3 020
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
2 028
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 359
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани благоустроят новый сквер, там появится скульптура кузнеца
Заказчиком работ выступило управление по делам территории города Рязани. Стоимость контракта составила 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчику предстоит изготовить и установить скульптурную композицию «Кузнец», а также выполнить комплекс работ по благоустройству прилегающей территории в течение 60 календарных дней с момента заключения соглашения. Согласно описанию объекта закупки, скульптура кузнеца должна быть высотой не менее 2,5 метров. Конструкцию изготовят из стали, бронзы, латуни и натурального камня с использованием технологий художественной сварки и литья. Вокруг композиции установят десять секций декоративного ограждения индивидуальной ковки.

В Рязани на улице Интернациональной в районе № 27А запланировано благоустройство нового сквера. Тендер на работы размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступило управление по делам территории города Рязани. Стоимость контракта составила 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчику предстоит изготовить и установить скульптурную композицию «Кузнец», а также выполнить комплекс работ по благоустройству прилегающей территории в течение 60 календарных дней с момента заключения соглашения.

Согласно описанию объекта закупки, скульптура кузнеца должна быть высотой не менее 2,5 метров. Конструкцию изготовят из стали, бронзы, латуни и натурального камня с использованием технологий художественной сварки и литья. Вокруг композиции установят десять секций декоративного ограждения индивидуальной ковки.

В сквере на Интернациональной установят уличное освещение, для пешеходов предусмотрена разборка старого асфальтобетонного покрытия и устройство новой тротуарной дорожки из брусчатки. Кроме того, подрядчик должен будет засеять газон и установить камеры видеонаблюдения.

Фото — документация с сайта госзакупок.