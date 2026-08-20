В Рязани благоустроят новый сквер, там появится скульптура кузнеца

Заказчиком работ выступило управление по делам территории города Рязани. Стоимость контракта составила 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчику предстоит изготовить и установить скульптурную композицию «Кузнец», а также выполнить комплекс работ по благоустройству прилегающей территории в течение 60 календарных дней с момента заключения соглашения. Согласно описанию объекта закупки, скульптура кузнеца должна быть высотой не менее 2,5 метров. Конструкцию изготовят из стали, бронзы, латуни и натурального камня с использованием технологий художественной сварки и литья. Вокруг композиции установят десять секций декоративного ограждения индивидуальной ковки.

В Рязани на улице Интернациональной в районе № 27А запланировано благоустройство нового сквера. Тендер на работы размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступило управление по делам территории города Рязани. Стоимость контракта составила 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчику предстоит изготовить и установить скульптурную композицию «Кузнец», а также выполнить комплекс работ по благоустройству прилегающей территории в течение 60 календарных дней с момента заключения соглашения.

Согласно описанию объекта закупки, скульптура кузнеца должна быть высотой не менее 2,5 метров. Конструкцию изготовят из стали, бронзы, латуни и натурального камня с использованием технологий художественной сварки и литья. Вокруг композиции установят десять секций декоративного ограждения индивидуальной ковки.

В сквере на Интернациональной установят уличное освещение, для пешеходов предусмотрена разборка старого асфальтобетонного покрытия и устройство новой тротуарной дорожки из брусчатки. Кроме того, подрядчик должен будет засеять газон и установить камеры видеонаблюдения.

Фото — документация с сайта госзакупок.