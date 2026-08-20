В ОП рассказали о новой схеме мошенничества против преподавателей вузов

В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать преподавателям вузов и колледжей фейковые ссылки на рабочие чаты. Злоумышленники отправляют уведомления от имени администрации учебных заведений с просьбой присоединиться к новому рабочему чату в мессенджере. В этих уведомлениях содержатся фишинговые ссылки, переход по которым приводит к скачиванию вредоносного программного обеспечения на смартфон преподавателя. После установки это ПО получает доступ к личным данным пользователей, что открывает возможности для мошенников использовать эту информацию в своих корыстных целях.

В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать преподавателям вузов и колледжей фейковые ссылки на рабочие чаты. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, злоумышленники отправляют уведомления от имени администрации учебных заведений с просьбой присоединиться к новому рабочему чату в мессенджере. В этих уведомлениях содержатся фишинговые ссылки, переход по которым приводит к скачиванию вредоносного программного обеспечения на смартфон преподавателя.

После установки это ПО получает доступ к личным данным пользователей, что открывает возможности для мошенников использовать эту информацию в своих корыстных целях. Машаров призвал преподавателей быть осторожными и не переходить по подозрительным ссылкам.