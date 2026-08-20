В Мещере из-за продолжающегося половодья водители теряют автомобильные номера

Отмечается, что из‑за избытка воды проезд во многих местах затруднен. Например, на участке дороги от Рябиновки до озера Негарь появились две крупные лужи, которых, по словам ученых, раньше не было даже в ноябре, — объехать их нельзя. Из‑за этого водители теряют автомобильные номера. На краю лужи их сейчас лежит четыре штуки. Уточняется, что в самом болоте вода сейчас стоит на глубине 28-30 см от поверхности.

В Мещере из‑за продолжающегося половодья водители теряют автомобильные номера. Об этом 19 августа сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК»

По словам ученых, асимметрия весеннего половодья в бассейне Оки сохраняется до сих пор. В апреле уровень воды в реке в черте Рязани был невысоким и быстро снизился. А в мещерской части бассейна зафиксировали исторический максимум — половодье фактически длилось до середины лета. Отмечается, что сейчас в Мещере по‑прежнему много воды: она переполняет грунтовую толщу, отступив немного от поверхности почвы.

Как указали ученые, причина асимметрии — разная судьба зимних осадков в северной (лесной) и южной (безлесной) частях бассейна Оки.

«Огромная часть (возможно, даже половина) обильных зимних осадков к югу от Оки в теплом и солнечном (да еще и ветреном) марте просто испарилась в атмосферу и не достигла речных русел, что значительно снизило уровень и продолжительность половодья», — говорится в сообщении.

В мещерских лесах испарение было меньше, снеговые воды в основном сохранились. Они пополнились за счет июльских дождей. В августе уровень грунтовых вод в Мещере оказался на 70-120 см выше показателей прошлых лет.

Сказано, что из‑за избытка воды проезд во многих местах затруднен. Например, на участке дороги от Рябиновки до озера Негарь появились две крупные лужи, которых, по словам ученых, раньше не было даже в ноябре, — объехать их нельзя. Из‑за этого водители теряют автомобильные номера. На краю лужи их сейчас лежит четыре штуки.

Уточняется, что в самом болоте вода стоит на глубине 28-30 см от поверхности.

«Хотя в августе прошлого года мы там копали разрез в рост человека и брали пробы из глубоких горизонтов торфяника. Сейчас в этом разрезе можно только утонуть и ничего больше», — указано в публикации.

Ученые выразили мнение, что ситуация вряд ли изменится до конца сентября, когда уровень грунтовых вод обычно достигает годового минимума перед осенним ростом. Они добавили, что 2026 год остается крайне неблагоприятным для полевых исследований в Мещере.

Ранее стало известно, что половодье на Пре в Рязанской области продолжается.

Фото: группа НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».