Половодье на Пре в Рязанской области продолжается

По словам ученых, через два месяца после исторического максимума весеннего половодья в Мещере по-прежнему много воды. «Просохли лишь самые крупные песчаные возвышения, но все ложбины, болота, реки и каналы переполнены», — отметили в публикации, добавив, что часть дорог осталась затопленной, местами дорожные насыпи размыты ручьями, в которых до сих пор сохраняется течение. Отмечается, что большая вода будет спадать до второй половины лета. Ученые добавили, что сейчас возросла минерализация воды, потому что в питании реки стали доминировать грунтовые воды.

Половодье на Пре в Рязанской области продолжается. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По словам ученых, через два месяца после исторического максимума весеннего половодья в Мещере по-прежнему много воды.

«Просохли лишь самые крупные песчаные возвышения, но все ложбины, болота, реки и каналы переполнены», — написали в публикации, подчеркнув, что часть дорог осталась затопленной, местами дорожные насыпи размыты ручьями, в которых до сих пор сохраняется течение.

Отмечается, что большая вода будет спадать до второй половины лета.

Ученые добавили, что сейчас возросла минерализация воды, потому что в питании реки стали доминировать грунтовые воды.

Иллюстративное фото.