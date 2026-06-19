Половодье на Пре в Рязанской области продолжается
По словам ученых, через два месяца после исторического максимума весеннего половодья в Мещере по-прежнему много воды. «Просохли лишь самые крупные песчаные возвышения, но все ложбины, болота, реки и каналы переполнены», — отметили в публикации, добавив, что часть дорог осталась затопленной, местами дорожные насыпи размыты ручьями, в которых до сих пор сохраняется течение. Отмечается, что большая вода будет спадать до второй половины лета. Ученые добавили, что сейчас возросла минерализация воды, потому что в питании реки стали доминировать грунтовые воды.
Половодье на Пре в Рязанской области продолжается. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».
По словам ученых, через два месяца после исторического максимума весеннего половодья в Мещере по-прежнему много воды.
«Просохли лишь самые крупные песчаные возвышения, но все ложбины, болота, реки и каналы переполнены», — написали в публикации, подчеркнув, что часть дорог осталась затопленной, местами дорожные насыпи размыты ручьями, в которых до сих пор сохраняется течение.
Отмечается, что большая вода будет спадать до второй половины лета.
Ученые добавили, что сейчас возросла минерализация воды, потому что в питании реки стали доминировать грунтовые воды.
Иллюстративное фото.