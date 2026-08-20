Ученый рассказал, каких людей комары считают «невкусными»
Как объяснила Мария Комбарова, комары используют сенсоры на верхнечелюстных щупальцах для поиска жертвы. Она отметила, что кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин — продукт метаболизма. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров «невкусными» или даже «невидимыми». Уточняется, что метилпиперазин действует как природный репеллент. Ученый добавила, что вещество дезориентирует комаров, нарушая их обонятельные рецепторы.
Ученый Пермского политеха Мария Комбарова рассказала, каких людей комары считают «невкусными». Об этом 20 августа она сообщила в беседе с РИА Новости.
Как объяснила Мария Комбарова, комары используют сенсоры на верхнечелюстных щупальцах для поиска жертвы.
Она отметила, что кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин — продукт метаболизма. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров «невкусными» или даже «невидимыми». Уточняется, что метилпиперазин действует как природный репеллент.
Ученый добавила, что вещество дезориентирует комаров, нарушая их обонятельные рецепторы.
Ранее россиянам назвали эффективные средства борьбы с комарами.