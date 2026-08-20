Ученый рассказал, каких людей комары считают «невкусными»

Как объяснила Мария Комбарова, комары используют сенсоры на верхнечелюстных щупальцах для поиска жертвы. Она отметила, что кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин — продукт метаболизма. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров «невкусными» или даже «невидимыми». Уточняется, что метилпиперазин действует как природный репеллент. Ученый добавила, что вещество дезориентирует комаров, нарушая их обонятельные рецепторы.