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Россиянам назвали эффективные средства борьбы с комарами
Кандидат химических наук Андрей Дорохов предупредил россиян, что ультразвуковые отпугиватели комаров не имеют научного подтверждения эффективности и, по сути, бесполезны. По его словам, реально работают только репелленты с определёнными активными компонентами — такими как ДЭТА, IR3535 и PMD, получаемый из масла лимонного эвкалипта. Эти вещества воздействуют на органы чувств насекомых, затрудняя им поиск человека. Дорохов подчеркнул, что при выборе средства защиты важно обращать внимание не на бренд, а на концентрацию действующего вещества, поскольку именно она определяет продолжительность защиты. При этом даже качественный репеллент окажется неэффективным, если наносить его неправильно. Эксперт рекомендовал равномерно наносить средство на открытые участки кожи или одежду и обновлять его в соответствии с инструкцией.

Россиянам назвали эффективные средства борьбы с комарами. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кандидат химических наук Андрей Дорохов предупредил россиян, что ультразвуковые отпугиватели комаров не имеют научного подтверждения эффективности и, по сути, бесполезны. По его словам, реально работают только репелленты с определёнными активными компонентами — такими как ДЭТА, IR3535 и PMD, получаемый из масла лимонного эвкалипта. Эти вещества воздействуют на органы чувств насекомых, затрудняя им поиск человека.

Дорохов подчеркнул, что при выборе средства защиты важно обращать внимание не на бренд, а на концентрацию действующего вещества, поскольку именно она определяет продолжительность защиты. При этом даже качественный репеллент окажется неэффективным, если наносить его неправильно. Эксперт рекомендовал равномерно наносить средство на открытые участки кожи или одежду и обновлять его в соответствии с инструкцией.