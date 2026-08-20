ТАСС: Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка

Импортный бензин был успешно реализован на биржевых торгах Петербургской биржи в среду, 19 августа. Об этом пишет ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импорт топлива, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением топливом.
По его словам, власти приняли ряд нормативно-правовых актов, позволяющих выпускать топливо более низкого экологического класса, что должно способствовать увеличению объемов поставок. Он также отметил, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов, что должно значительно улучшить ситуацию на рынке.
В пресс-службе Петербургской биржи подтвердили информацию о реализации импортного топлива. На текущих торгах был продан автомобильный бензин АИ-92 с базиса ст. Кола по цене 105 тысяч рублей за тонну.
Тем временем средние потребительские цены на бензин в России продолжили расти. С 10 по 17 августа они увеличились на 34 копейки, достигнув 76,38 рубля за литр. В то же время дизельное топливо подешевело на 49 копеек до 88,48 рубля за литр.