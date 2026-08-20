Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
23°
Птн, 21
24°
Сбт, 22
25°
ЦБ USD 85.13 -0.03 20/08
ЦБ EUR 98.55 -0.18 20/08
Нал. USD 85.50 / 85.00 20/08 13:10
Нал. EUR 99.50 / 100.50 20/08 13:10
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 428
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 944
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
2 001
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 351
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ТАСС: Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка
Импортный бензин был успешно реализован на Петербургской бирже 19 августа, сообщает ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия начала импорт топлива для улучшения ситуации на рынке. Он отметил, что власти приняли меры, позволяющие выпускать топливо более низкого экологического класса, что должно увеличить объемы поставок. Также несколько нефтеперерабатывающих заводов вскоре выйдут из ремонтов. На торгах был продан бензин АИ-92 с базиса ст. Кола по цене 105 тысяч рублей за тонну. Средние потребительские цены на бензин в России продолжили расти, увеличившись с 10 по 17 августа на 34 копейки до 76,38 рубля за литр, в то время как дизельное топливо подешевело на 49 копеек до 88,48 рубля за литр.

Импортный бензин был успешно реализован на биржевых торгах Петербургской биржи в среду, 19 августа. Об этом пишет ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импорт топлива, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением топливом.

По его словам, власти приняли ряд нормативно-правовых актов, позволяющих выпускать топливо более низкого экологического класса, что должно способствовать увеличению объемов поставок. Он также отметил, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов, что должно значительно улучшить ситуацию на рынке.

В пресс-службе Петербургской биржи подтвердили информацию о реализации импортного топлива. На текущих торгах был продан автомобильный бензин АИ-92 с базиса ст. Кола по цене 105 тысяч рублей за тонну.

Тем временем средние потребительские цены на бензин в России продолжили расти. С 10 по 17 августа они увеличились на 34 копейки, достигнув 76,38 рубля за литр. В то же время дизельное топливо подешевело на 49 копеек до 88,48 рубля за литр.