ТАСС: Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка

Импортный бензин был успешно реализован на Петербургской бирже 19 августа, сообщает ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия начала импорт топлива для улучшения ситуации на рынке. Он отметил, что власти приняли меры, позволяющие выпускать топливо более низкого экологического класса, что должно увеличить объемы поставок. Также несколько нефтеперерабатывающих заводов вскоре выйдут из ремонтов. На торгах был продан бензин АИ-92 с базиса ст. Кола по цене 105 тысяч рублей за тонну. Средние потребительские цены на бензин в России продолжили расти, увеличившись с 10 по 17 августа на 34 копейки до 76,38 рубля за литр, в то время как дизельное топливо подешевело на 49 копеек до 88,48 рубля за литр.

Импортный бензин был успешно реализован на биржевых торгах Петербургской биржи в среду, 19 августа. Об этом пишет ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импорт топлива, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением топливом.

По его словам, власти приняли ряд нормативно-правовых актов, позволяющих выпускать топливо более низкого экологического класса, что должно способствовать увеличению объемов поставок. Он также отметил, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов, что должно значительно улучшить ситуацию на рынке.

В пресс-службе Петербургской биржи подтвердили информацию о реализации импортного топлива. На текущих торгах был продан автомобильный бензин АИ-92 с базиса ст. Кола по цене 105 тысяч рублей за тонну.

Тем временем средние потребительские цены на бензин в России продолжили расти. С 10 по 17 августа они увеличились на 34 копейки, достигнув 76,38 рубля за литр. В то же время дизельное топливо подешевело на 49 копеек до 88,48 рубля за литр.