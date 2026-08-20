Школьные линейки отменят, если в Рязанской области объявят угрозу атаки БПЛА

Школьные линейки 1 сентября отменят, если в Рязанской области будет объявлена беспилотная опасность. Об этом РЗН.инфо сообщили в главном управлении по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона в ответе на запрос об обеспечении безопасности торжественных мероприятий. В управлении отметили, что при получении сигнала оповещения об угрозе атаки беспилотниками следует прекратить учебный процесс и мероприятия на улице; быстро, без паники, сохраняя бдительность и спокойствие, надо покинуть учебные классы. Далее школьникам и педсоставу следует спуститься на цокольный или нижний этаж здания, сесть на пол и пригнуться. «Ни в коем случае не находиться напротив окон. Если же безопасные места отсутствую, надо укрыть учеников под партами, шкафами или другой мебелью», — написали в ведомстве. Кроме того, в ГУ ВФТОРО подчеркнули, что покидать безопасные места и укрытия запрещено, пока не будет объявлен отбой беспилотной опасности.

Школьные линейки 1 сентября отменят, если в Рязанской области будет объявлена беспилотная опасность. Об этом РЗН.инфо сообщили в главном управлении по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона в ответе на запрос об обеспечении безопасности торжественных мероприятий.

В управлении отметили, что при получении сигнала оповещения об угрозе атаки беспилотниками следует прекратить учебный процесс и мероприятия на улице; быстро, без паники, сохраняя бдительность и спокойствие, надо покинуть учебные классы.

Далее школьникам и педсоставу следует спуститься на цокольный или нижний этаж здания, сесть на пол и пригнуться.

«Ни в коем случае не находиться напротив окон. Если же безопасные места отсутствую, надо укрыть учеников под партами, шкафами или другой мебелью», — написали в ведомстве.

Кроме того, в ГУ ВФТОРО подчеркнули, что покидать безопасные места и укрытия запрещено, пока не будет объявлен отбой беспилотной опасности.

Ранее рязанцам рассказали, что делать при объявлении угрозы БПЛА при праздновании Дня города.