Рязанский театр драмы представит свои спектакли на фестивале в Москве в августе

Рязанский театр драмы впервые примет участие в III Международном открытом фестивале «Театральный бульвар», который пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа 2026 года. В пресс-службе театра отметили, что это событие станет важным шагом для театра в развитии творческих связей и возможностью представить свои постановки столичной публике на одной из самых престижных театральных площадок страны. На фестивале рязанские артисты представят два спектакля: «История кота-убийцы» (6+), семейную постановку режиссера Светланы Кузяниной, и «Сахарный ребенок» (12+), основанную на реальной истории драму Ольги Громовой. Оба показа состоятся 22 и 23 августа в амфитеатрах на знаковых площадках Москвы.

Рязанский театр драмы впервые примет участие в III Международном открытом фестивале «Театральный бульвар», который пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа 2026 года.

В пресс-службе театра отметили, что это событие станет важным шагом для театра в развитии творческих связей и возможностью представить свои постановки столичной публике на одной из самых престижных театральных площадок страны.

На фестивале рязанские артисты представят два спектакля: «История кота-убийцы» (6+), семейную постановку режиссера Светланы Кузяниной, и «Сахарный ребенок» (12+), основанную на реальной истории драму Ольги Громовой. Оба показа состоятся 22 и 23 августа в амфитеатрах на знаковых площадках Москвы.

Режиссер Светлана Кузянина отметила, что участие в фестивале — это не только радость, но и волнение, так как театр выходит за пределы привычного пространства и встречается с новой аудиторией. Участие в «Театральном бульваре» подчеркивает высокий профессионализм рязанской труппы и открывает новые горизонты для творческого взаимодействия между регионами и столицей.

Фото 1-5: «История кота-убийцы».

Фото 6-9: «Сахарный ребенок».