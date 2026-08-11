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Рязанцы обеспокоены состоянием деревьев на улице Есенина
По словам рязанцев, часть деревьев на улице Есенина погибла. Жители поинтересовались, планируют ли растения заменить. На кадрах видно, что там проводилось кронирование деревьев, после которого листьев на них практически нет, заметны только тонкие побеги. Ранее в интервью РЗН.инфо рязанский эколог Виолетта Черная заявляла, что у растений с обрубленными кронами сил на восстановление мало. Она объясняла, что из-за «беспощадного» кронирования на деревьях вырастают тонкие побеги, которые имеют маленькую точку крепления к стволу. Такие ветки потом и падают на головы и машины жителей, указывала эксперт.

Рязанцы обеспокоены состоянием деревьев на улице Есенина. Пост об этом 11 августа опубликован в соцсетях.

По словам рязанцев, часть деревьев на улице Есенина погибла. Жители поинтересовались, планируют ли растения заменить.

На кадрах видно, что там проводилось кронирование деревьев, после которого листьев на них практически нет, заметны только тонкие побеги.

Ранее в интервью РЗН.инфо рязанский эколог Виолетта Черная заявляла, что у растений с обрубленными кронами сил на восстановление мало. Она объясняла, что из-за «беспощадного» кронирования на деревьях вырастают тонкие побеги, которые имеют маленькую точку крепления к стволу. Такие ветки потом и падают на головы и машины жителей, указывала эксперт.