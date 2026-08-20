Россельхознадзор выдал более 380 предостережений сельхозпредприятиям Рязанской области

Предостережения касаются нарушений фитосанитарного законодательства. Среди частых нарушений — несвоевременное оповещение о ввозе подкарантинной продукции и непогашение карантинных сертификатов в срок. Своевременное информирование нужно для быстрого реагирования на риски распространения вредителей и болезней растений.