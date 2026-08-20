Несколько населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 21 августа

В пятницу, 21 августа, с 23:00 до 00:00 света не будет по всему Александро-Невскому округу, включая поселок Александро-Невский. С 08:00 до 20:00 в Пителинском округе проведут плановое отключение электроэнергии в с. Высокие Поляны, пос. Краснопартизанский, д. Лукино, д. Терентеево, с. Ермо-Николаевка, д. Знаменка.

Несколько населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 21 августа. Об этом сообщают власти регионов.

В пятницу, 21 августа, с 23:00 до 00:00 света не будет по всему Александро-Невскому округу, включая поселок Александро-Невский.

С 08:00 до 20:00 в Пителинском округе проведут плановое отключение электроэнергии в с. Высокие Поляны, пос. Краснопартизанский, д. Лукино, д. Терентеево, с. Ермо-Николаевка, д. Знаменка.