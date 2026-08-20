Над Рязанской областью в ночь на 20 августа перехватили БПЛА

726 украинских беспилотников самолетного типа сбили над Россией в период с 20.00 19 августа до 8.00 20 августа дежурные средства ПВО. Дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей. Число перехваченных над Рязанской областью БПЛА не называется. Напомним, в регионе действовала беспилотная опасность.

Над Рязанской областью в ночь на 20 августа перехватили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

726 украинских беспилотников самолетного типа сбили над Россией в период с 20.00 19 августа до 8.00 20 августа дежурные средства ПВО.

Дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Число перехваченных над Рязанской областью БПЛА не называется.

Напомним, в регионе действовала беспилотная опасность.