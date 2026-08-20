В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность
Об этом сообщили в РСЧС. Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 02:56 20 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:33 угрозу отменили.
В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 02:56 20 августа.
Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 06:33 угрозу отменили.