В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность

Об этом сообщили в РСЧС. Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 02:56 20 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:33 угрозу отменили.