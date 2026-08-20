На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку с начала августа

Вспышка достигла уровня M1.88, что почти на максимуме, но в официальных данных будет указано значение M1.8, так как обычно округляют вниз. Хотя эта вспышка не является рекордной, она заметна на фоне спокойного летнего солнца. Отмечается, что это уже вторая вспышка такого класса за сутки. Причиной вспышки стала активная область 4513, которая только накануне появилась на солнечном диске. Ученые ожидают, что активность этой области скоро снизится. В ближайшие дни сильных вспышек не прогнозируется, но специалисты не исключают их появление. В активной области зафиксировали почти двадцать вспышек 19 августа.

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку с начала августа. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований.

Вспышка достигла уровня M1.88, что почти на максимуме, но в официальных данных будет указано значение M1.8, так как обычно округляют вниз. Хотя эта вспышка не является рекордной, она заметна на фоне спокойного летнего солнца.

Отмечается, что это уже вторая вспышка такого класса за сутки. Причиной вспышки стала активная область 4513, которая только накануне появилась на солнечном диске. Ученые ожидают, что активность этой области скоро снизится. В ближайшие дни сильных вспышек не прогнозируется, но специалисты не исключают их появление.

В активной области зафиксировали почти двадцать вспышек 19 августа.