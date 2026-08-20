Минпросвещения: учебный год для первоклассников станет короче на одну неделю

Учебный год для учеников первых классов в России будет сокращен на одну неделю. Об этом пишет РИА Новости. Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения РФ, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. Обучение в 1 классе будет проходить с учетом новых требований, согласно которым в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения будут предоставлены дополнительные недельные каникулы. Дополнительные каникулы для первоклассников запланированы с 15 по 21 февраля 2027 года. Отмечается, что это решение направлено на облегчение адаптации детей к школьной жизни и сокращение длительности учебного года. Напомним, учебный год для всех школьников начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.

Учебный год для учеников первых классов в России будет сокращен на одну неделю. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения РФ, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. Обучение в 1 классе будет проходить с учетом новых требований, согласно которым в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения будут предоставлены дополнительные недельные каникулы.

Дополнительные каникулы для первоклассников запланированы с 15 по 21 февраля 2027 года. Отмечается, что это решение направлено на облегчение адаптации детей к школьной жизни и сокращение длительности учебного года.

Напомним, учебный год для всех школьников начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.