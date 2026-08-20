Бастрыкин потребовал доклад из-за сжигания покрышек в Рязани

Жильцы многоквартирных домов на улице Княжье Поле в микрорайоне Семчино рассказали, что продолжительное время около зданий и медицинских учреждений неизвестные сжигают отходы, в том числе покрышки. Как указали рязанцы, из-за этого в микрорайоне стоит резкий неприятный запах. Кроме того, ухудшается состояние здоровья жителей. Отмечается, что обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву доложить о проводимой работе.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за сжигания покрышек в Рязани. Об этом 20 августа сообщили в Информационном центре следкома.

Жильцы многоквартирных домов на улице Княжье Поле в Семчине рассказали, что продолжительное время около зданий и медицинских учреждений неизвестные сжигают отходы, в том числе покрышки.

Как указали рязанцы, из-за этого в микрорайоне стоит резкий неприятный запах. Кроме того, ухудшается состояние здоровья жителей. Отмечается, что обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву доложить о проводимой работе.

Напомним, в конце июля рязанцы жаловались на вонь в Семчине. Они сообщали, что в районе Северо-Западного промузла каждый вечер сжигают шины, а запах от этого расходится по всему микрорайону.