Рязанцы пожаловались на вонь в городе

Жалобы разместили жители микрорайона Семчино. По их словам, в районе Северо-Западного промузла каждый вечер сжигают шины, а запах от этого расходится по всему микрорайону. «Люди вынуждены дышать этим отравленным воздухом, на картах то место не отмечено, но житель нашёл точку сбыта шин», — отметили в посте.

Рязанцы пожаловались на вонь в городе. Об этом сообщается в соцсетях.

Жалобы разместили жители микрорайона Семчино. По их словам, в районе Северо-Западного промузла каждый вечер сжигают шины, а запах от этого расходится по всему микрорайону.

«Люди вынуждены дышать этим отравленным воздухом, на картах то место не отмечено, но житель нашёл точку сбыта шин», — отметили в посте.