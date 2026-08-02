Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
28°
Пнд, 03
26°
Втр, 04
26°
ЦБ USD 79.46 -0.4 01/08
ЦБ EUR 91.19 0.31 01/08
Нал. USD 80.50 / 80.90 02/08 07:00
Нал. EUR 92.00 / 94.50 02/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
31 июля 12:46
1 593
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 424
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 662
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 199
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Звезда сериала «Клан Сопрано» умер
Американский актер Винсент Пасторе умер в возрасте 80 лет. Тело актера нашли мертвым у него дома в Нью-Йорке. По данным СМИ, смерть наступила по естественным причинам. Пасторе снимался в роли Сальваторе «Биг Пусси» и Бонпенсьеро в телесериале «Клан Сопрано».

Звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе умер. Об этом сообщили в «Интерфаксе» со ссылкой на The Guardian.

Американский актер Винсент Пасторе умер в возрасте 80 лет. Тело актера нашли мертвым у него дома в Нью-Йорке. По данным СМИ, смерть наступила по естественным причинам.

Пасторе снимался в роли Сальваторе «Биг Пусси» и Бонпенсьеро в телесериале «Клан Сопрано».

Фото: Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images.