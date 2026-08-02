Звезда сериала «Клан Сопрано» умер

Американский актер Винсент Пасторе умер в возрасте 80 лет. Тело актера нашли мертвым у него дома в Нью-Йорке. По данным СМИ, смерть наступила по естественным причинам. Пасторе снимался в роли Сальваторе «Биг Пусси» и Бонпенсьеро в телесериале «Клан Сопрано».

Звезда сериала «Клан Сопрано» Винсент Пасторе умер. Об этом сообщили в «Интерфаксе» со ссылкой на The Guardian.

Американский актер Винсент Пасторе умер в возрасте 80 лет. Тело актера нашли мертвым у него дома в Нью-Йорке. По данным СМИ, смерть наступила по естественным причинам.

Пасторе снимался в роли Сальваторе «Биг Пусси» и Бонпенсьеро в телесериале «Клан Сопрано».

Фото: Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images.