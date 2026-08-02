В Рязанской области грузовик с 22 тоннами груза съехал в овраг

Колонна из нескольких грузовиков из Узбекистана двигалась в сторону Касимова. Один из водителей на повороте дороги не справился с управлением, и машина съехала с трассы в овраг. Водитель и сопровождавший промышленный груз человек не пострадали. ДТП случилось 2 августа, около 10 часов утра.

2 августа около 10 часов утра на трассе Шацк-Касимов, недалеко от поворота на деревню Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ИД «Пресса».

Колонна из нескольких грузовиков из Узбекистана двигалась в сторону Касимова. Один из водителей на повороте дороги не справился с управлением, и машина съехала с трассы в овраг. Водитель и сопровождавший промышленный груз человек не пострадали.