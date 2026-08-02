В Рязани водитель автобуса нашел в салоне карту и похитил с нее 21 тысячу рублей

В отдел МВД России по Советскому району обратилась 47-летняя рязанка с заявлением о несанкционированном списании 21 тысячи 489 рублей с ее банковского счета. Женщина пояснила, что потеряла свою банковскую карту, а позже обнаружила, что неизвестные совершили с ее помощью покупки в магазинах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что карту нашел водитель автобуса во время осмотра салона. Вместо того чтобы вернуть находку владелице или позвонить в банк, мужчина решил оставить карту себе.

В Рязани 46-летний водитель пассажирского автобуса задержан по подозрению в краже денежных средств с чужой банковской карты. Об этом сообщили в полиции.

В отдел МВД России по Советскому району обратилась 47-летняя рязанка с заявлением о несанкционированном списании 21 тысячи 489 рублей с ее банковского счета. Женщина пояснила, что потеряла свою банковскую карту, а позже обнаружила, что неизвестные совершили с ее помощью покупки в магазинах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что карту нашел водитель автобуса во время осмотра салона. Вместо того чтобы вернуть находку владелице или позвонить в банк, мужчина решил оставить карту себе.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что при потере карты необходимо немедленно заблокировать ее через мобильное приложение или по телефону горячей линии банка.