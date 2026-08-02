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В День ВДВ в Рязанской области сбили БПЛА
Отмечается, что В течение дня, в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря.

В День ВДВ в Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.

Отмечается, что В течение дня, в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря.

Напомним, беспилотная опасность действовала на территории региона около полутора часов.