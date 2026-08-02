Суд отказал в защите авторских прав на два изображения, созданные с помощью ИИ

Согласно информации, опубликованной РИА Новости, истец указывал, что переработал в нейросети репродукции картины Леонардо да Винчи и фотографии американского монумента. В результате были получены арт-объекты, которые, по словам заявителя, ответчик использовал при производстве футболок, худи, свитшотов и термостаканов для продажи на своем сайте. Истец просил взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав. Ответчик иск не признал. Как написали в материале, защита отметила, что внесение незначительных изменений в оригинальные произведения с помощью искусственного интеллекта недостаточно для признания полученного результата творческой деятельностью.

Как рассказали РИА Новости, суд в Москве отказал автору сгенерированных в нейросети изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином» в защите авторских прав. Суд посчитал создание этих картинок не творчеством, а техническим процессом.

Согласно информации, опубликованной РИА Новости, истец указывал, что переработал в нейросети репродукции картины Леонардо да Винчи и фотографии американского монумента. В результате были получены арт-объекты, которые, по словам заявителя, ответчик использовал при производстве футболок, худи, свитшотов и термостаканов для продажи на своем сайте. Истец просил взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав.

Ответчик иск не признал. Как написали в материале, защита отметила, что внесение незначительных изменений в оригинальные произведения с помощью искусственного интеллекта недостаточно для признания полученного результата творческой деятельностью.

В итоге суд указал, что спорные изображения созданы нейросетью, а поскольку у нее нет сознания, нельзя утверждать, что алгоритм прилагает творческие усилия. Идеи взъерошенных волос, одутловатости лица или замены факела на бокал вина не являются новыми и часто применяются в медиа.