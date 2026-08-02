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Синоптик сообщил о магнитной буре
Причиной может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Согласно прогностическим моделям, скорость солнечного ветра может увеличиться до 600 километров в секунду и выше. В таких условиях геомагнитные возмущения способны достичь уровня от слабой до средней магнитной бури, вероятность этого события составляет 75%. Начало явления ожидалось во второй половине ночи воскресенья. Продлится магнитная буря от шести до девяти часов.

В течение ближайших 24 часов на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Причиной может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля.

Согласно прогностическим моделям, скорость солнечного ветра может увеличиться до 600 километров в секунду и выше. В таких условиях геомагнитные возмущения способны достичь уровня от слабой до средней магнитной бури, вероятность этого события составляет 75%.

Начало явления ожидалось во второй половине ночи воскресенья. Продлится магнитная буря от шести до девяти часов. При этом фоновые возмущения геомагнитного поля, уже не достигающие уровня бури, будут сохраняться до конца воскресенья и в первой половине понедельника.