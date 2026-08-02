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С 1 сентября россияне смогут покупать билеты на транспорт по биометрии
Нововведение будет закреплено в правилах перевозок, однако применяться оно будет только там, где перевозчики и инфраструктура технически к этому готовы. Эксперт подчеркнула, что использование биометрии не станет обязательным — это лишь дополнительный способ идентификации, который призван ускорить оформление и контроль билетов. Ожидается, что наибольший комфорт новшество принесет пассажирам, совершающим ежедневные поездки на работу или учебу, а также путешественникам при пересадках в крупных транспортных узлах, особенно в часы пик.

С 1 сентября в России появится возможность оформлять и покупать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом РИА Новости сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

Нововведение будет закреплено в правилах перевозок, однако применяться оно будет только там, где перевозчики и инфраструктура технически к этому готовы. Эксперт подчеркнула, что использование биометрии не станет обязательным — это лишь дополнительный способ идентификации, который призван ускорить оформление и контроль билетов.

Ожидается, что наибольший комфорт новшество принесет пассажирам, совершающим ежедневные поездки на работу или учебу, а также путешественникам при пересадках в крупных транспортных узлах, особенно в часы пик.

Отдельные преимущества система даст семьям с детьми и организованным коллективам — школьным классам, туристическим группам и спортивным командам.

«Это потенциально означает более быстрый сбор и посадку, меньше ошибок при проверке и отсутствие задержек из-за потерянных или перепутанных билетов», — пояснила Доросева.